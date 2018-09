ADO hoopt Immers langer aan zich te binden

ADO Den Haag is in gesprek met Lex Immers om zijn contract te verlengen. De verbintenis van de 32-jarige middenvelder loopt na dit seizoen af.

De eerste gesprekken over een langere samenwerking zijn al gevoerd. Immers keerde afgelopen seizoen terug in Den Haag. Hij voetbalde bij Feyenoord, maar ook in het buitenland bij Cardiff City en Club Brugge. In een meer controlerende rol werd Immers na zijn terugkeer direct verkozen tot speler van het jaar in het team van trainer Fons Groenendijk dat in de eredivisie verrassend zevende werd.

Manager voetbalzaken Jeffrey van As wil niet te lang wachten. ,,Ik zie hem trainen en spelen en hij loopt voorop. Lex is een voorbeeld en daar willen we graag mee verder. Door zijn hart voor de club, denk ik dat we er wel uitkomen”, aldus Van As, die recent Robert Zwinkels, Danny Bakker, Tom Beugelsdijk, Aaron Meijers en Indy Groothuizen langer vastlegde.

Voor Immers is bij ADO ook al een rol weggelegd aan de andere kant van de zijlijn. Toen hij afgelopen seizoen stage liep als trainer op jeugdcomplex De Aftrap, waren de reacties daar laaiend enthousiast. Inmiddels heeft Immers zijn eerste trainersdiploma’s op zak. Van As: ,,Als zijn schema als voetballer dat toelaat, is er altijd plek voor hem om als trainer op De Aftrap te fungeren.”