ADO huurt voormalig jeugdspeler Kishna

Win/win

,,Omdat het een oud-ADO speler is en ook nog eens een Hagenaar volg je Ricardo natuurlijk wel, maar niet met het idee om hem toe te voegen aan de selectie van ADO Den Haag", vertelt Manager Voetbalzaken Jeffrey van As op de website van ADO. ,,Daar ga je pas over nadenken als het ineens tot de mogelijkheden behoort. Omdat we zeker weten dat Ricardo ons sterker gaat maken, willen we dat graag. En dat Ricardo zelf graag wil spelen in Den Haag helpt natuurlijk ook. Dit is een absolute win/win situatie."