ADO-icoon Beugelsdijk voor twee jaar Spartaan

De verrassing was groot, gistermorgen vroeg, toen bekend werd dat ADO Den Haag-icoon Tommie Beugelsdijk voor een overgang naar Sparta Rotterdam stond. Inmiddels zijn de handtekeningen gezet: de 30-jarige verdediger speelt de komende twee seizoenen in Spangen.

Door Dennis van Bergen

,,We waren op zoek naar een ervaren, grote, sterke verdediger”, stelt technisch directeur Henk van Stee van Sparta. ,,Tommie is zo’n jongen. We denken dat hij voor onze club van grote waarde kan worden.”

Vanmorgen om 08.00 uur had de keuring plaats. Die leverde geen problemen op. Vandaar dat Beugelsdijk per direct kan aansluiten bij de selectie van Sparta, waar hij in trainer Henk Fraser een oude bekende ontmoet. Eerder werkten beiden al succesvol samen bij ADO Den Haag.

ADO en Sparta willen geen uitspraken doen over de financiële voorwaarden waaronder Beugelsdijk naar Rotterdam-West is gegaan. Bekend is echter dat de Spangenaren niet in staat zijn om transfersommen te betalen. Bronnen melden dat dit nu ook niet het geval is, ook al had Beugelsdijk in Den Haag een nog tot medio 2021 doorlopende verbintenis. Feit is dat het salaris van Beugelsdijk behoorlijk was in het Cars Jeans Stadion. Daarvan is ADO nu verlost.

Heimwee

Twee jaar geleden was Beugelsdijk ook al dichtbij een overgang naar Sparta. Toen ketste de transfer evenwel op het laatste moment af. Nu tekent hij een contract voor twee seizoenen op Het Kasteel, waar centrale verdediger Jurgen Mattheij onlangs vertrok. Hij speelt nu bij CSKA Sofia in Bulgarije.

Beugelsdijk is met recht een kind van ADO Den Haag. In 2000 trad hij toe tot de jeugdopleiding van de rumoerige volksclub, waarvoor hij inmiddels ruim 200 wedstrijden speelde. De Haagse publiekslieveling speelde ook kort bij FC Dordrecht (huur) en het Duitse FSV Frankfurt (seizoen 2014/2015). Bij laatstgenoemde club vertrok de verdediger alweer snel omdat hij kampte met heimwee naar Den Haag, de stad waarin hij opgroeide en die hij naar eigen zeggen nooit meer zal verlaten.

Eén ding staat vast: de datum 22 november staat sinds vandaag vermoedelijk al in geel/groen gearceerd in de agenda van Beugelsdijk. Op die dag ontvangt Sparta in eigen huis ‘zijn’ ADO Den Haag. Op 31 januari 2021 speelt hij vervolgens voor het eerst weer in zijn thuisstad. Dan is het ADO-Sparta.