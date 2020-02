ADO kan voorsprong in Heerenveen niet vasthouden

Door Yorick Groeneweg



ADO nam vanavond in Friesland verrassend en tegen de verhouding in een 0-2 voorsprong. Twee keer stond een vrije trap van specialist John Goossens aan de basis van die Haagse doelpunten. Bij de eerste goal ging de bal via de arm van Omar Bogle over de lijn, bij de tweede zeilde de bal via Heerenveen-middenvelder Rodney Kongolo in het doel.



Hoewel de treffers wat gelukkig tot stand kwamen, was het zeker geen toeval. Geen ploeg in de eredivisie scoorde dit seizoen vaker uit een standaardsituatie dan degradatiekandidaat ADO: al 16 keer. Vaak stond Goossens aan de basis en ook nu kon hij dus twee keer juichen.



