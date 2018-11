ADO knokt zich tot tweemaal toe terug en verslaat PEC

Als enige club in de eredivisie had ADO nog niet in het laatste kwartier gescoord. Uitgerekend ADO, bekend van het Haags Kwartiertje. Daar kwam vanavond verandering in door een laat doelpunt van Nick Kuipers. De verdediger die Tom Beugelsdijk uit de ploeg houdt, dompelde Zwolle vlak voor tijd in rouw.



Om niet weg te zakken in de staart van de ranglijst, was vanavond een goed resultaat voor zowel PEC als ADO een vereiste. Ook PEC had in de laatste vier wedstrijden slechts één punt gepakt. De trainers John van ’t Schip en Fons Groenendijk wijzigden daarop beide elftallen, waarbij opvallend was dat bij de bezoekers Tomas Necid niet tegen zijn oude club mocht beginnen.



Al vroeg in de wedstrijd kwam ADO tot twee keer toe terug van een achterstand door een doelpunt van Abdenasser El Khayati. De Haagse spelbepaler maakte in Zwolle alweer doelpunt negen en tien van het seizoen. De eerste uit een strafschop, de tweede na een slimme bal binnendoor van Melvyn Lorenzen. Wie er ook in de spits staat bij ADO – nu Falkenburg – El Khayati is het grootste wapen.



De goals van de aanvallende middenvelder verbloemden nog enigszins het zwakke verdedigen van ADO waardoor PEC in de eerste helft twee keer op voorsprong was gekomen. Eerst kon Thomas Lam uit een hoekschop van Clint Leemans vrij inkoppen. Na de 1-1 van El Khayati kwam Leemans zelf ook tot scoren, hij kreeg de bal voor het intikken na een mislukte kopbal terug van ADO-aanvoerder Aaron Meijers op doelman Robert Zwinkels.



In de tweede helft was El Khayati al eerder dicht bij de derde treffer, maar Mickey van der Hart duwde de bal naast. De doelman van PEC hield zijn ploeg niet voor het eerst dit seizoen lang op de been, zo redde hij ook nog knap op een inzet van Lorenzen. Kansloos was hij op een kopbal van Nick Kuipers uit een kort genomen hoekschop van El Khayati.