ADO-leiding verbaasd na kritiek Rankovic: ‘Geen contact na ontslag was zijn expliciete wens’

wedstrijdverslag GA Eagles en NAC houden elkaar in doelpuntlo­ze wurggreep

11 december De competitie-uitvoering van Go Ahead Eagles – NAC Breda paste naadloos in het beeld van het Deventer seizoen tot nu toe. Voor de tiende keer geen tegengoal, voor de achtste keer zelf niet gescoord, voor de vijfde keer 0-0 op de borden. Een resultaat waar Go Ahead Eagles per saldo amper iets mee opschoot.