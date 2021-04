ADO lijkt nergens meer zeker van, behalve van degradatie

Samenvatting Sparta dompelt VVV dieper in rouw en mag dromen van play-offs

24 april Tweeduizend supporters, de Sparta Marsch die uit volle borst weerklonk en aangenaam voetbalweer. Het was een plezant avondje op Het Kasteel. Maar niet voor VVV. Na de 2-0 nederlaag bij Sparta is de Limburgse club nu in nóg grotere degradatieperikelen verzeild geraakt.