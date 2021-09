ADO maakt twee keer achterstand goed, MVV al snel klaar met Telstar

Jort van der Sande kwam namens de bezoekers twee keer tot scoren. Amar Catic (1-1) en Sem Steijn (2-2) zorgden voor de Haagse gelijkmakers. In het laatste kwartier stelden Samy Bourard en opnieuw Catic de zege veilig voor ADO.

MVV heeft op eigen veld Telstar met 3-0 verslagen. De eindstand in Maastricht was al bij de rust bereikt. Mart Remans zorgde voor 1-0 en 2-0. Het derde doelpunt van de thuisploeg kwam op naam Sven Blummel.

MVV staat met 9 punten uit vijf duels in de subtop. Jong AZ leidt met 12 punten uit vier wedstrijden. Telstar wacht dit seizoen nog op de eerste competitiezege en is met 2 punten uit vijf duels hekkensluiter in de eerste divisie.