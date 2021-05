ADO moet in degradatiestrijd winnen van PEC

VVV maakt eind aan dramati­sche reeks, maar treurt om handsbal Giakoumak­is

8 mei VVV heeft na twaalf nederlagen op rij eindelijk weer eens een puntje gepakt. De spectaculaire degradatiekraker tegen RKC Waalwijk eindigde in Venlo in 3-3. De thuisploeg leek zelfs op weg naar de zege, maar een strafschop na een handsbal van Georgios Giakoumakis luidde de late gelijkmaker in.