ADO moet op zoek naar technisch manager na vertrek Martin Jol

Martin Jol is niet langer het hoofd van het technisch hart van ADO Den Haag. De 65-jarige voormalig speler van de club gaat een andere functie bekleden binnen de organisatie. Hij gaat zich vanaf nu bezighouden met het realiseren van een topsportlocatie in het Zuiderpark.

Jol was sinds januari 2020 bij ADO betrokken als adviseur op technisch vlak. Afgelopen zomer werd hij het hoofd van een nieuw gevormd technisch hart. Daarin zaten ook algemeen directeur Mohammed Hamdi (als waarnemend lid), Albert van der Dussen (Academy Director) en de hoofdtrainer. In eerste instantie was dat Aleksandar Rankovic, sinds begin november is dat Ruud Brood. Vanuit dat team speelde Jol een zeer belangrijke rol in het samenstellen van de selectie.

Het technisch hart haalde onder Jol 25 spelers naar ADO. In de zomerse transferperiode kwamen er zeventien nieuwelingen, terwijl 24 spelers de club verlieten. Deze winter presenteerde de Haagse club nog eens acht aanwinsten, van wie Nasser El Khayati deze week de laatste was. Met de komst van de middenvelder acht ADO de klus, waaraan Jol driekwart jaar geleden begon, afgerond. De club gaat nu op zoek naar een technisch manager. Die functie werd sinds het vertrek van Jeffrey van As in december 2019 niet meer officieel bekleed.

Quote Met de komst van Nasser is de selectie rond en is mijn werk op technisch vlak gedaan. Martin Jol

,,Ik denk dat we er alles aan hebben gedaan om ADO Den Haag op de rails te krijgen‘’, zegt Jol op de website van de club. ,,Met de komst van Nasser is de selectie rond en is mijn werk op technisch vlak gedaan. Het is een geschikt moment om me terug te trekken als hoofd van het technisch hart, ook omdat de club nu alle tijd krijgt om op zoek te gaan naar een technisch manager.‘’

,,Mijn focus ligt nu breder, maar ik blijf uiteraard beschikbaar om Mohammed Hamdi en Ruud Brood waar nodig met raad en daad terzijde te staan. Want vanzelfsprekend is en blijft ADO Den Haag mijn club, ook al ga ik de verrichtingen nu op wat meer afstand volgen.”