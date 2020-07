ADO schat komst Elia ‘fifty-fifty’, ook Groningen aast op aanvaller

,,Ik schat de kans op ‘fiftyfifty’ dat hij komt”, zegt Hamdi, die verder weinig kwijt wil over de video omdat er ook privébeelden in staan. Toch maken ze er bij ADO Den Haag geen geheim van hoe graag ze willen dat de vleugelaanvaller deze zomer terugkeert bij de club waar hij als prof begon.



,,Laten we hopen dat het gaat gebeuren”, zegt trainer Aleksandar Rankovic, die bij ADO Den Haag met Elia speelde. ,,Toen was hij nog een jochie. Nu is hij een van de beste spelers van Nederland. Hoe reëel het is dat hij terugkomt, ligt aan Eljero. We hebben allemaal contact met hem. Mo, Martin Jol en ikzelf. Het is een jongen met gevoel, hij komt uit Den Haag en daar moeten wij wat mee doen.”