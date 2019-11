ADO snakt bij Heracles naar zege

Zet Groningen ongeslagen reeks voort bij Fortuna?

8:08 - Fortuna Sittard won de laatste drie thuisduels in de competitie, vier opeenvolgende Eredivisiezeges in eigen huis boekten de Limburgers voor het laatst in april 1999 (toen 5 op rij). - Alleen Ajax is momenteel langer ongeslagen in de Eredivisie (22 duels) dan FC Groningen (zes). - FC Groningen verloor slechts één van de laatste 22 ontmoetingen met Fortuna Sittard (W11, G10)