ADO wil play-offs halen én winnen

Met Roda JC zondag in Kerkrade als laatste horde heeft ADO de play-offs binnen handbereik. Maar daarmee is het seizoen wat Fons Groenendijk betreft nog niet klaar. ,,Als het lukt, gaan we ook met heel veel plezier richting woensdag’’, blikte de ADO-trainer vol vertrouwen vooruit. ,,Maar niet met de olympische gedachte. Als we het redden, dan willen we het ook halen.’’

Door Wietse Dijkstra



In de goede gevulde perskamer van ADO zat Groenendijk er vanmiddag na de training ontspannen bij. ,,Ik vind het mooi als ik zie hoe druk het hier is. Je beseft elke dag dat ADO leeft en dat het de club goed gaat. Van spanning heb ik niet zoveel last. Dit vind ik leuk, omdat je het hele seizoen al naar boven kijkt. Dat is veel leuker spelen dan dat je bij de onderste drie staat.’’

ADO moet PEC Zwolle, dat evenveel punten maar een beter doelsaldo heeft, passeren om minimaal achtste te worden en de play-offs te halen. Voordeel voor de Hagenaars is dat tegenstander Roda JC nergens meer om speelt en zich wellicht zelfs al gaat sparen voor de nacompetitie.

Volledig scherm ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk. © ANP Pro Shots ,,Ik ben daar helemaal niet mee bezig’’, aldus Groenendijk. ,,Het gaat alleen maar om onszelf. We weten wat we moeten doen. We staan nu nog steeds op een plek dat het voor ons afgelopen is zondag. Dus we moeten er nog eentje stijgen. Dan kun je wel naar anderen kijken, maar dat heeft niet zoveel zin. Wij moeten gewoon die wedstrijd winnen en dan zien we het wel.’’

Als PEC Zwolle van AZ verliest, heeft ADO aan een gelijkspel zelfs genoeg, maar daar wil Groenendijk op voorhand niet op gokken. ,,Ik denk dat ik nog nooit tegen mijn ploeg heb gezegd dat we op een punt gaan spelen. Ik denk niet dat wij dat kunnen. We proberen overal te winnen. Als tien minuten voor tijd blijkt dat een punt genoeg is, zal je er voor kunnen kiezen om de bal rond te spelen. Misschien vind Roda het dan ook wel goed. Ik kan het wedstrijdbeeld niet voorspellen, maar het is waar we een klein beetje rekening mee moeten houden.’’