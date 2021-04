ADO wint kort geding: grootaandeelhouder moet 2 miljoen euro betalen

Zahavi geniet van zijn kennisma­king met het PS­V-pu­bliek: ‘Eindelijk, zeiden we tegen elkaar’

25 april Mario Götze en Eran Zahavi keken elkaar aan voor de thuiswedstrijd van PSV tegen FC Groningen. ,,We zeiden het woord eindelijk tegen elkaar. Eindelijk zagen we weer eens toeschouwers.” Voor hen was het de eerste keer met publiek in het Philips Stadion sinds hun transfer naar Eindhoven.