ADO zet opmars onder Dick Advocaat voort met knappe zege op koploper PEC Zwolle

De strijd om twee Champions Lea­gue-tic­kets: zo staan we ervoor op de coëfficiën­ten­rang­lijst

Na ruim 100 dagen is het Europese clubvoetbal deze week ontwaakt uit een diepe winterslaap. De maanden van de waarheid zijn aangebroken voor het Nederlandse voetbal, dat strijdt om twee Champions League-tickets. Even opfrissen: zo staan we ervoor op de coëfficiëntenranglijst.