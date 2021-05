ADO zit er helemaal doorheen na degradatie: ‘Dit is heel pijnlijk’

SamenvattingADO Den Haag is uit de eredivisie gedegradeerd. De ploeg van trainer Ruud Brood was voorafgaand aan de kraker tegen concurrent Willem II nog hoopvol over een goede afloop, maar in Den Haag kreeg het een ruime nederlaag te verwerken. Doordat FC Emmen van SC Heerenveen won, kan ADO geen zestiende meer worden.

Door Marijn Abbenhuijs



Maandenlang leek het moment waarop ADO Den Haag definitief gedegradeerd zou zijn dichterbij te komen. De Haagse ploeg won tussen 9 januari en 2 mei vijftien wedstrijden achter elkaar niet en keek daardoor met nog vier wedstrijden te gaan tegen een schier onoverbrugbare achterstand op de zestiende plek aan. Niemand gaf de Haagse ploeg nog een kans om zich in de eredivisie te handhaven.

Maar door plotselinge zeges op Feyenoord en PEC Zwolle keerde de hoop weer helemaal terug in Den Haag. ADO kon vandaag in Den Haag zelfs op gelijke hoogte komen met Willem II, de nummer vijftien van de eredivisie. En met de afgelopen weken in het achterhoofd, aangevuld met de terugkeer van Daryl Janmaat, was het Haagse zelfvertrouwen groot.

Volledig scherm © Pro Shots / Toin Damen

Maar dat zelfvertrouwen vervloog snel. In een zeer levendige openingsfase scheelde het eerst nog weinig of ADO had de wedstrijd meteen naar zich toe getrokken. In de vierde minuut schoot John Goossens de bal van buiten het strafschopgebied keihard tegen de binnenkant van de paal. Dat zijn schot er net niet in ging, werd voor de Haagse ploeg extra pijnlijk toen Willem II in de tegenaanval op 0-1 kwam. Vangelis Pavlidis tikte van dichtbij eenvoudig binnen uit een voorzet van Mike Trésor.

Ruim een halfuur later kreeg ADO op een vergelijkbare manier het deksel nóg harder op de neus. De 0-3 van Kwasi Wriedt viel twee minuten nadat Nasser El Khayati een penalty had gemist. Die kreeg ADO op aangeven van de VAR na een overtreding op Kees de Boer, die door scheidsrechter Jochem Kamphuis aanvankelijk werd weggewuifd.

Bij de 0-2 van Willem II speelden de VAR en Kamphuis ook al een belangrijke rol. Tijdens de aanval waaruit Pavlidis scoorde vlagde de assistent-scheidsrechter al voor buitenspel, maar doordat Kamphuis daar pas voor floot op het moment dat Pavlidis al raak had geschoten, kon de VAR er nog naar kijken. Omdat er van buitenspel geen sprake was, werd het doelpunt toegekend.

Volledig scherm © ANP

Alle Haagse hoop die de afgelopen weken ineens weer zo springlevend werd, vervloog door de zeer ongelukkige eerste helft snel. Slechts heel eventjes leek het geloof in een goed einde nog een beetje terug te komen, toen invaller Michiel Kramer in de 69ste minuut de 1-3 binnen schoot. Maar ook nu de bal er eindelijk wél in ging, kreeg ADO meteen weer een tegendoelpunt te verwerken. Twee minuten na de treffer van Kramer maakte Ché Nunnely er 1-4 van.



Daarmee gebeurde alsnog wat iedereen al lang zag aankomen. ADO degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie. Maar dat de hoop de laatste weken weer helemaal was teruggekeerd, zorgt ervoor dat de klap in Den Haag alsnog ongenadig hard aankomt.

Brood

Coach Brood zat er na afloop helemaal doorheen: ,,Als je ziet hoe iedereen er doorheen zit. Dat is moeilijk. Dit is heel pijnlijk. We hadden het geloof, maar alles viel de verkeerde kant op vandaag. Ik heb altijd het geloof gehad dat we dit konden klaren met elkaar, maar nu zijn we stil. Een penalty mis, die tweede goal met een heel vervelend moment van de assistent-scheidsrechter. Het is gedaan. Mijn toekomst? Ik zou het niet weten. Dit is een prachtige club en dit is zó zonde", zei de ADO-coach bij ESPN.

Bekijk ook de uitslagen en de stand in de eredivisie en het programma van de laatste speelronde.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis viert zijn doelpunt voor Willem II. © Pro Shots / Toin Damen