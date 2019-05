Adrie Poldervaart: RKC duwt ons naar de eerste divisie, het is echt erg

Door Mikos Gouka



Adrie Poldervaart zag woensdagavond in Zeist de blik van scheidsrechter Kevin Blom en hij wist genoeg. Excelsior, zijn Excelsior, had het niet gered. SciSports had een avondje ‘innovatief denken in het voetbal’ georganiseerd in Zeist en tijdens de pauze liep Poldervaart de VAR uit Gouda tegen het lijf. ,,Toen zag ik het al aan zijn gezicht. Dat was een tik. Ik had zo gehoopt dat Excelsior erin zou blijven. Het is mijn club. Ik liep er 26 jaar rond. Geen halfjaartje of zo. Dan kun je nog denken: wat kan mij het schelen, joh. Een klap op je bek doet pijn. Maar dit doet meer pijn, kan ik je vertellen.’’