Advocaat bevestigt contact met Feyenoord: ‘Ga ik niet over liegen’

Van Gastel leidt training na vertrek Stam

13:51 Jean-Paul van Gastel heeft de eerste training van Feyenoord na het vertrek van hoofdtrainer Jaap Stam geleid. De assistent-trainer heeft voorlopig de verantwoordelijkheid over de selectie, nadat Stam maandag had besloten om op te stappen. Van Gastel werkte met zijn spelers een besloten sessie af op trainingscomplex 1908 in Rotterdam.