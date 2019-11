Advocaat debuteert bij Feyenoord met broodnodige zege op dolend VVV

Toen Chris Kum halverwege de tweede helft voor een overtreding op Berghuis zijn tweede gele kaart incasseerde en kon inrukken, was de partij definitief gespeeld. In de slotfase tekende diezelfde Berghuis, de nieuwe aanvoerder van Feyenoord, ook nog voor zijn tweede van de middag vanaf de strafschopstip.



De aanhang van VVV zong ‘Maaskant rot op’, hopend op een scenario dat een trainerswissel iets los kan maken bij spelers. Of dat bij Feyenoord ook zo is na de wissel Stam eruit en Advocaat erin, is uiteraard nog afwachten. De eerste driepunter zorgde in elk geval voor wat rust in de Rotterdamse gelederen.