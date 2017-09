Advocaat denkt dat Oranje weer fris is na debacle

Dick Advocaat was duidelijk op de persconferentie na de laatste training voor de wedstrijd tegen de Bulgaren. Het debacle tegen Frankrijk moet worden vergeten, de blik moet volledig op het duel met Bulgarije. ,,We moeten stoppen met terugkijken’’, zegt Advocaat. ,,De wedstrijd tegen de Fransen is geweest. Iedereen dacht al dat we daar zouden verliezen, wij hoopten dat we die mening konden logenstraffen, maar dat is niet gelukt. Maar we moeten en mogen niet in een wak zitten. Deze gasten moeten morgen tegen Bulgarije honderd procent gas geven. Dat is toch niet zo’n probleem? En dan moeten we winnen en hoe dat gebeurt, is volstrekt onbelangrijk.’’



De 69-jarige Hagenaar wilde het niet met zoveel woorden zeggen, maar het feit dat in Nederland nog steeds het idee leeft dat wij landen als Frankrijk, Duitsland en Spanje konden vloeren, heeft ook te maken met gebrek aan realisme. ,,De wereldranglijst geeft aan hoe wij er voor staan’’, zegt Advocaat. ,,Dat is de realiteit. Maar dan nog moeten we voldoende in huis hebben om ons te kwalificeren. Of we beter zijn dan Bulgarije? We spelen thuis en die wedstrijd moet je kunnen winnen. We zijn allemaal jarenlang verwend met de prestaties van Oranje. Dat is nu even minder, maar dan nog in Rusland 2018 halen mogelijk. En daar zijn die gasten ook echt wel van doordrongen. Daar een WK spelen, dat vergeet een voetballer zijn leven lang niet meer.’’