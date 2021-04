Advocaat duidelijk over rode kaart Berghuis: ‘Hij was te laat’

Nu moet Feyenoord het mogelijk een aantal wedstrijden zonder Berghuis doen in de strijd om Europees voetbal. ,,Er was veel strijd van beide kanten. Dat maakte het een moeilijke wedstrijd voor de scheidsrechter. Maar de jongens zeiden na afloop dat het een rode kaart was. En dat gaf Berghuis ook toe”, vertelde Advocaat voor de camera van ESPN . Berghuis maakte een kwartier voor tijd een harde overtreding op Maximilian Wittek. ,,Ik maakte vroeger ook dit soort slidings, hoor. Maar hij was te laat.”

Fer verklaart reserverol

Bij Feyenoord begon middenvelder Mark Diemers in de basis, waardoor Leroy Fer genoegen moest nemen met een plaats op de bank. Na afloop liet Fer weten dat hij de keuze van Advocaat begrijpt. ,,Na mijn hamstringblessure was het lastig om weer op mijn oude niveau te komen. Ik had een aantal wedstrijden beter kunnen spelen, maar vandaag voelde het weer als vanouds.”

Fer kreeg na de rode kaart van Berghuis de aanvoerdersband om zijn arm, maar de 31-jarige aanvaller wist zijn ploeg daarna ook niet meer naar een zege te inspireren. ,,We probeerden het wel en hebben echt gestreden, maar dan moeten we de kansen wel afmaken”, aldus Fer. Dat vond Advocaat ook. ,,De eerste helft was heel slecht en rommelig. We hebben Vitesse met veel verkeerde passes in het spel gebracht. In de tweede helft hebben we het met een hoop arbeid kunnen omkeren. We creëerden toch vier, vijf kansen. Daar moet je er dan toch eentje van maken.”