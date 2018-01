Advocaat-effect blijft uit bij entree

Door Dennis van Bergen



Het is niet elke 70-jarige gegeven, je leven leiden met de dynamiek van een dertiger. Dick Advocaat doet het. Wanneer hij zijn trainingen geeft, persconferenties voorzit of domweg praat over voetbal. Kwiek, scherp, straf tempo. Alsof hij stante pede de laatste trein naar Den Haag moet halen. En zo is het ook deze winderige dinsdagavond op Het Kasteel. Sparta - Vitesse is amper afgelopen of de topcoach is de catacomben al ingedoken. De oogst bij zijn rentree als hoofdcoach in de eredivisie: een 0-1 nederlaag. Aansluitend bij zijn diagnose van een dag eerder: ,,Ik ben nog niet tevreden over het niveau van de selectie."



Een constatering waarop weinig af te dingen valt, blijkt tegen Vitesse. Na een aardige eerste helft, zakt Sparta na rust zo ver terug dat Vitesse dankzij een spaarzaam kansje voor Mason Mount de winst pakt.



En dat is tamelijk cru voor Sparta na 45 behoorlijke minuten voor rust waarin het zowaar eens wat flair toont die je van de trotse traditieclub mag verwachten. Neem het achteloze passje van AZ-huurling Fred Friday, waarmee hij Robert Mühren de niet te missen, maar toch gemiste kans op de openingstreffer geeft. Of de wijze waarop de nieuwe aanvoerder Ryan Sanusi eventjes glimpen vertoont van de speler die hij in potentie is.



En het is een kenmerkend beeld hoe Advocaat hierin de stuwende dirigent is vanaf de zijlijn, ook op een avond waarop het zo koud is dat het verleidelijker is om thuis op de sofa naar de Rijdende Rechter te kijken. Zie hem opveren wanneer de dreigende maar te weinig echt gevaarlijke Loris Brogno uithaalt. Zie hem vaderlijk boos worden wanneer de nog iets te lichte Ilias Alhaft dom balverlies lijdt, waardoor Vitesse voor rust zeldzaam gevaarlijk wordt. En kijk hoe hij zijn vuisten balt wanneer Sherell Floranus furieus opstoomt op de flank.



,,Winnen is de essentie van topsport", had Advocaat daags eerder gesteld. En dat gevoel probeert hij er zo snel mogelijk in te slijpen bij de club die in de eerste seizoenshelft vooral verloor. En dat doet hij op zijn Advocaats. Dat wil zeggen: ,,Je moet voetbal niet ingewikkelder maken dan het is." Vandaar dat de yoga-juffrouw, die de Sparta-zieltjes onder coach Alex Pastoor nog kneedde, haar matrasjes in heeft kunnen pakken. En dat de gps-systemen waarmee fitheid van spelers wordt gemeten niet per se meer als leidend worden gezien. Want: ,,Ik kan zelf ook wel zien of een speler een goede conditie heeft of niet."



Dat het desondanks nog een loodzwaar karwei voor hem wordt om Sparta in de eredivisie te houden, is wel duidelijk. Te veel spelers hebben (nog) niet het niveau of zijn uit vorm, zoals Robert Mühren, die tegen Vitesse weer een slappe indruk maakt. Het is voor Advocaat te hopen dat hij er in elk geval op het middenveld nog een sloper, een speler met raffinement en hardheid bijkrijgt. Spelers die de evenmin overtuigende Arnhemmers wél hebben.



Misschien is dat vanavond wel het grootste verschil. Een verschil dat de debuterend coach van Sparta nagelbijtend toeziet in de slotfase: het effectieve Vitesse wint met Dick Advocaat-voetbal.