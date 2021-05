Advocaat heeft de oplossing voor duel met FC Utrecht: ‘Gewoon een paar uurtjes eerder spelen’

Eerder zei Advocaat: ,,Ik kan me niet zo goed voorstellen dat de burgemeester het songfestival belangrijker vindt dan Feyenoord. Of hij moet geen verstand hebben van voetbal. Na de 2-0 zege op Sparta was de trainer genuanceerder. ,,Het songfestival is belangrijk, maar Feyenoord is ook belangrijk. Ik hoop dat de KNVB de juiste beslissing neemt en daar heb ik alle vertrouwen in.’’

De Feyenoord-coach was tevreden over de eerste helft. ,,Na de rust was het wat minder. In de eerste helft heb ik geen slechte speler gezien. Sparta was ook moeilijk, FC Utrecht is een lastige ploeg.’’