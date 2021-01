Advocaat heeft eindelijk wat te kiezen: ‘Zo hoort het ook bij een grote club’

Door Mikos Gouka



Nicolai Jørgensen keek lachend om zich heen en vatte de situatie toen op de voor hem kenmerkende manier maar eens kort en bondig samen. ,,Ja, there is new striker in town'', zei de Deen na de overwinning op Sparta. Die nieuwe aanvaller luistert naar de naam Lucas Pratto en kreeg al na drie groepstrainingen een basisplaats van Dick Advocaat. De 73-jarige trainer gaf de van River Plate gehuurde spits na afloop ook nog eens een flinke schouderklop. ,,Pratto was echt bezig. Ik vind dat hij het voor een eerste keer goed heeft gedaan'', zei Advocaat.



Maar datzelfde kon hij zeggen over Jørgensen, die een kleine twintig minuten als invaller meedeed op Het Kasteel en prompt de 0-2 voor zijn rekening nam. Zijn tweede treffer van het seizoen zou hem weer de goede kant op moeten duwen. ,,Ik weet niet wat de trainer gaat doen'', zei Jørgensen. ,,Ik ben blij met mijn doelpunt. Pratto is nieuw bij Feyenoord. Hij is duidelijk een goede spits, een tank. Hij heeft het tegen Sparta goed gedaan en ik denk dat het een beetje oneerlijk zou zijn als hij maar één wedstrijd de kans krijgt als basisspeler. We moeten het maar samen uitvechten. Concurrentiestrijd is goed voor voetballers, daar ben ik van overtuigd.''