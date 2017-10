Advocaat hogelijk verbaasd over 8-0 van Zweden tegen Luxemburg

Een week geleden had de bondscoach op de persconferentie de vraag wat hij doet als Zweden met 8-0 zou winnen nog weggehoond. ,,Die winnen niet met 8-0, wat is dat nou voor stomme vraag?'', zei hij toen. ,,Ik vind het wel vreemd dat ze tegen Frankrijk zo'n beetje met twaalf man verdedigd hebben en nu zwaar op de aanval speelden'', zei Advocaat na de voor Oranje desastreus verlopen wedstrijd.

Opdracht

,,Maar dat is geen excuus. We kijken naar onszelf. De opdracht blijft hetzelfde. We moeten winnen en proberen zoveel mogelijk goals te maken. Dan zien we na afloop wel wat we dinsdag tegen Zweden moeten doen. Daar nu al aan denken, heeft zo weinig zin.''