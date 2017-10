Advocaat hoopt op mirakel: 'Anders kunnen we beter niet spelen'

Goed presenteren

,,We moeten ons gewoon goed presenteren. De jongens zaten misschien in een wak, maar ze zullen tegen Zweden voor zichzelf en voor het publiek er weer moeten staan. In Wit-Rusland zaten we in de bus en ik had het gevoel dat de jongens geloofden in de klus. En toen kwamen om de paar minuten de berichten door dat Zweden een doelpunt had gemaakt tegen Luxemburg. Toen we de bus uitstapten, stond het 7-0. Natuurlijk is dat een tik voor die gasten. We hadden echt gedacht dat we met vier overwinningen in de laatste vijf wedstrijden voor kwalificatie zouden zorgen. Maar Zweden dacht er anders over."



Dat het onderlinge resultaat geen rol speelt, maar het doelsaldo wel, zat Advocaat niet meer dwars. ,,Dat is niet mijn besluit. Maar we kenden de regels voor de start van de kwalificatie. Daar moeten we nu niet meer over zeuren. We gaan nog eenmaal alles geven tegen Zweden en dan zien we aan het einde van de avond wel wat het heeft opgeleverd."



,,Bas Dost naast Vincent Janssen? Zo gaan we ook nu niet starten. Het gaat ongelooflijk moeilijk worden, dat weet ik ook wel. Maar als ik nu zeg dat we geen enkele kans meer hebben, kunnen we beter niet spelen."