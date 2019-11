Advocaat: ‘Iedereen kan zien dat dit rood is’

Bram van Polen: ,,Even kort genieten, maar snel weer door. We staan er nog steeds beroerd voor”

12:50 Bram van Polen is terug. En direct worden er weer punten gepakt door PEC Zwolle. De aanvoerder sleurde, wees, greep soms hard in bij duels en stuurde zijn ploeggenoten over het veld. Hij is natuurlijk blij met de zege, maar wil direct doorschakelen. ,,Even kort genieten, maar niet te lang stilstaan hierbij. We staan er nog steeds heel beroerd voor.”