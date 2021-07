Advocaat in de clinch met Feyenoord over bonus: ‘Dit gaat staartje krijgen’

Van ‘kabouter­kee­per’ tot vaste waarde: PEC-doel­man Kostas Lamprou is niet langer over het hoofd te zien

3 juli De 29-jarige Kostas Lamprou, de nieuwe keeper van PEC Zwolle, had afgelopen seizoen de meeste reddingen in de eredivisie. Desondanks is de Griek, die transfervrij overkwam van RKC Waalwijk, voortdurend mikpunt van gezeik en grappen over zijn lengte.