Advocaat jaloers op Ajax: 'Zij hebben al 30.000 seizoenkaarten verkocht'

,,Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar we staan nu geloof ik op 17.000", liet de 72-jarige Hagenaar weten tijdens een presentatie voor de businessclub van Feyenoord. ,,Maar wij zeggen dat Feyenoord de grootste club van Nederland is. En Ajax heeft er 30.000 verkocht. Dat begrijp ik niet.”

Toen Advocaat te horen kreeg dat Ajax een weekje eerder was begonnen met de verkoop van de seizoenskaarten, bond hij een beetje in. ,,Oh, dat is het dus? Over een week staan wij ook op 30.000? Nou ja, wij zijn altijd haantje de voorste, dan moet het legioen dat nu ook zijn. Het zou de club in elk geval goed helpen.”