Advocaat: je hoeft niet altijd goed te spelen om te winnen

Door Mikos Gouka



De bondscoach riep het al direct na zijn aanstelling, alles draait om resultaat, alles draait om kwalificatie. En dus lag Advocaat ook niet wakker van het feit dat hij tijdens de training waarop de coach zijn speelwijze achter gesloten deuren trachtte te finetunen, weinig tot niets van de plannen terug zag. ,,Ik zag niet wat ik wilde zien, maar dat ik wel vaker zo'', zegt Advocaat. ,,Daarom ben ik niet zo'n fan van elf tegen elf twee dagen voor een wedstrijd.''



Advocaat denkt de topspelers uit Frankrijk nodig te hebben om zijn strategie echt tot uitvoer te kunnen brengen. Vastbijten in de tegenstander, profiteren van de ruimte die de nummer twee van het afgelopen EK ongetwijfeld weg zal geven. ,,Dat we weinig zeggen over hoe we het gaan doen, lijkt mij verstandig. We hebben in het recente verleden driemaal tegen Frankrijk gespeeld. Driemaal wisselden we tijdens de wedstrijd van speelwijze. Dat moeten we nu niet laten gebeuren. Maar ik heb de wedstrijden teruggekeken en dat was wat mij betreft het meest opvallende.''



Tete

Advocaat zwijgt ook over de namen die hij op het wedstrijdformulier laat zetten. ,,Ik kan alleen zeggen dat Kenny Tete drie dagen niets heeft gedaan en dat het niet verstandig lijkt om hem te laten starten. Of de drie routiniers Van Persie, Sneijder en Robben allemaal een hele wedstrijd kunnen spelen? Dat gaan we zien, dat is allemaal lastig in te schatten. Maar ook de Fransen hebben spelers die nog niet veel in actie zijn geweest bij hun club."



En dan zijn er nog transferperikelen. Zoet en Janssen zijn niet bij mij geweest, maar ik denk wel dat het speelt. Deze dagen probeer je de spelers vertrouwen te geven. Af en toe een aai over de bol. Nogmaals, tijdens de training zag ik het niet. Maar het gaat erom dat we het morgen laten zien. En de Zweden? Het helpt als die het heel lastig krijgen, maar wij zijn alleen bezig met Frankrijk.''