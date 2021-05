Advocaat Knijff over onderzoek naar aanmoedigingspremie: ‘Een schorsing ligt niet voor de hand’

Door Pim Bijl



Omdat de KNVB in 2015 een verbod instelde op aanmoedigingspremies schakelt de bond de aanklager betaald voetbal in, die een vooronderzoek kan instellen. Advocaat Harro Knijff schetst het mogelijke verloop van de zaak. ,,Het kan volgens het tuchtrecht worden behandeld, want de overtreding van een van de reglementen van het betaald voetbal – in dit geval artikel 57 – kan leiden tot tuchtrechtelijk ingrijpen. Aan de hand van het onderzoek kan de aanklager bepalen of het wel of niet tot een tuchtzaak komt. De tuchtrechter bepaalt uiteindelijk de straf. Die sanctie is koffiedik kijken. Dat kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) schorsing. Dat laatste ligt niet erg voor de hand.”



De reden dat Knijff over koffiedik kijken spreekt, is simpel. Uit het (verre) verleden kent het voetbal legio voorbeelden van clubs en spelers die elkaar richting het einde van de competitie probeerden te beïnvloeden. Pas sinds 2015 is de aanmoedigingspremie als ongeoorloofd opgenomen in de reglementen (artikel 57). ,,Er zijn niet echt precedenten”, zegt Knijff dan ook. ,,Mij is geen vergelijkbaar geval bekend waarbij het tot een tuchtrechtelijke zaak kwam.”