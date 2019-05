Advocaat loodst FC Utrecht de Europa League in bij laatste kunstje

Dick Advocaat heeft zijn opvolger John van den Brom een mooie dienst bewezen. In zijn laatste wedstrijd als hoofdtrainer in Nederland hielp hij FC Utrecht aan een Europees ticket.

Door Tim Reedijk



Advocaat was zichtbaar emotioneel na de 0-2 van Simon Gustafson, een kwartier voor tijd in Arnhem tegen Vitesse. Hij wist dat hij het geflikt had. Hij moest van stal worden gehaald na een belabberde seizoensstart van FC Utrecht met als doel om de play-offs voor Europees voetbal te halen. Nu wist hij dat hij de finale ging winnen en zijn carrière in Nederland met een gouden randje zou gaan beëindigen.

Waar Vitesse alle gelegenheden aangreep om te benadrukken hoe de selectie met tape aan elkaar hing, daar miste Advocaat in zijn laatste twee wedstrijden als hoofdtrainer in het Nederlands voetbal óók een karrenvracht aan spelers. Opvallend was het al hoe FC Utrecht zich vrijdag presenteerde, thuis tegen Vitesse (1-1). Vol energie, maar ook voetballend beter dan de Arnhemmers en dat zonder basiskrachten als Riechedly Bazoer, Joris van Overeem en Timo Letschert.

Die energie legde FC Utrecht ook in de wedstrijd van vanavond en Vitesse legde zich eveneens toe op vechten. Er werd letterlijk gestreden voor een Europees ticket. FC Utrecht verschuilde zich niet, ook wetende dat er sowieso gescoord moest worden om zicht te houden op een Europees ticket.

Daarvoor werd Advocaat beloond. Uitgerekend Cyriel Dessers – als hij niet geblesseerd was geraakt op trainingskamp had ‘ie nu niet bij FC Utrecht gespeeld – deed waarvan hij droomde tijdens zijn revalidatie: scoren in de play-offsfinale. Waarmee ook FC Utrecht dat cruciale uitdoelpunt had. Verdiend. Alweer toonde FC Utrecht zich de sterkste van de twee ploegen, qua inzet en qua spel.

Vitesse was nooit bij machte om nog terug te komen. Een kwartier voor tijd schoof Gustafson de beslissende 0-2 achter Pasveer. Invaller Mohammed Dauda kreeg zelfs nog de rode kaart. Europees voetbal was daarmee voor FC Utrecht een feit en dus rekende de club, qua deelnames toch de koning van de play-offs, eindelijk af met de ploeg af die serieus dreigde een angstgegner te worden. In vijf eerdere confrontaties in de play-offs voor Europees voetbal won FC Utrecht nooit eerder van Vitesse, vorig jaar was die club te sterk in de finale.

Vier keer op rij haalde FC Utrecht de finale van de play-offs, maar in de drie jaar hiervoor lukte het alleen tegen AZ om een Europees ticket in de wacht te slepen. En daar was een miraculeuze comeback voor nodig. Daarom is deze ook zo lekker: de absolute bekroning voor een jaar dat zo moeizaam begon en waar Advocaat van stal moest worden gehaald om FC Utrecht op de rails te krijgen.

Na die 1-1 van vrijdag wist Advocaat dat het heel moeilijk zou worden om met een Europees ticket de club te verlaten. Maar: des te heroïscher als het lukt door een knap resultaat in Arnhem. Advocaat krijgt na het debacle met Sparta zijn gedroomde afscheid als trainer op de Nederlandse velden en gaat op de schouders Galgenwaard uit. John van den Brom zal handenwrijvend hebben toegekeken: hij mag zich over twee maanden al gaan opmaken voor een Europees avontuurtje met zijn nieuwe werkgever FC Utrecht.

