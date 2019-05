Advocaat: ‘Misschien moet ik toch iets anders gaan doen’

Door Tim Reedijk



Advocaat op de schouders de Galgenwaard uit. Dat scenario ligt voor het grijpen nu FC Utrecht morgen een Europees ticket veilig kan stellen. FC Utrecht speelde vrijdag een dijk van een wedstrijd tegen Vitesse (1-1) maar beloonde zichzelf niet met een overwinning. Morgen in de Gelredome kan Advocaat zijn carrière als trainer in Nederland met een gouden randje beëindigen.



En dan doemt de onvermijdelijke vervolgvraag op: wat nu? Gisteren keek Advocaat de Netflix-documentaire Bobby Robson: More Than a Manager en dat zette de 71-jarige Hagenaar aan het denken. Lachend: ,,Als ik dat zie, wordt het tijd om te stoppen. Het is een prachtige documentaire. Die man heeft ook qua ziektes ontzettend veel meegemaakt. Een prachtige trainer die overal succes gehaald heeft. Hij was volgens mij liever op een voetbalveld dan thuis. Ik heb altijd wel dat ik na afloop van een wedstrijd graag naar huis wil. Hij was heel erg gefocust op alles wat ‘ie deed.”



Maar wat zegt dat over Advocaat zelf? ,,Dat je toch nog iets anders moet gaan doen misschien.” Om vervolgens weer in de lach te schieten. ,,Voetbal kijken. Nee, ik heb al zo vaak gezegd te stoppen en dan doe ik het toch weer niet. En dan krijg ik dát weer naar mijn hoofd. Jullie zien het wel, ik ga me er niet op vastleggen.”