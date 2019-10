Advocaat moet het nu gaan doen bij FC Interim aan de Maas

Door Mikos Gouka



Jaap Stam sprak gisteren urenlang met zijn zaakwaarnemer Henk van Ginkel. Maar eigenlijk had de 47-jarige trainer van Feyenoord zondag in de Johan Cruijff Arena al besloten om te vertrekken bij Feyenoord. Daar in Amsterdam voelde Stam aan dat hij Feyenoord niet meer de weg naar boven zou gaan wijzen. Van Ginkel probeerde hem nog om te praten, maar Stam was resoluut. ,,Dit is beter voor de club, beter voor de spelers en beter voor mezelf’’, reageerde Stam gisteravond kort. ,,Ik heb er goed en lang over nagedacht.’’