Advocaat Onana zet in op lichte onzorgvuldigheid: ‘Vrijspraak wordt lastig, maar straf kan omlaag’

Onana vertelde dat hij een aspirine wilde innemen maar per ongeluk een medicijn had geslikt dat was bestemd voor zijn vriendin. De verpakking was nagenoeg identiek, het speet hem enorm. ,,De UEFA is daar in meegegaan”, stelt Segaar. ,,Want anders was hij voor 4 jaar geschorst. Ik hoor mensen zeggen dat 1 jaar meevalt, want hij heeft zijn eigen verantwoording en is toch nalatig geweest. Maar wij willen de schorsing omlaag krijgen.”