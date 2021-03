Advocaat snapt niets van Feyenoord-spelers: ‘Ze moeten maar eens zeggen wat ze dwarszit’

Steven Berghuis was na afloop van het gelijkspel tegen Emmen nog mild. De aanvoerder vond de eerste helft tegen Emmen ‘wel oké’. De rechterspits vond dat de gelijkmaker van Emmen, dertien minuten voor tijd uit een strafschop, één slecht moment was. ,,En daarna speelden we tegen de klok’’, zei Berghuis.

Maar Feyenoord, dat in de openingsfase wel enkele kansen liet liggen om op voorsprong te komen, speelde los van het moment een dramatische tweede helft. De Rotterdammers leden zoveel balverlies en de omschakeling was vervolgens zo traag en plichtmatig dat het de problemen over zichzelf afriep. Emmen kreeg kort na de pauze al meerdere mogelijkheden op de gelijkmaker, maar de ploeg van Dick Lukkien was erg slordig.



De play-offs zijn voor Feyenoord opeens heel dichtbij. Ook als Ajax de landstitel pakt en de bekerfinale wint, moeten de Rotterdammers vierde worden. Als Vitesse morgen wint van Willem II is het verschil zes punten. Een kloof die nog te overbruggen is in de resterende zeven wedstrijden, maar niet in de vorm van de wedstrijd tegen Emmen.

‘Geen onwil’

Tegenover ESPN was trainer Dick Advocaat dan ook niet te genieten. ,,We geven het uit handen, uit het niks. Dat begrijp ik niet.” In zijn kritiek richtte Advocaat zijn pijlen op zijn spelers. ,,Ze blíjven maar druk zetten, druk zetten, druk zetten. Dat kost zo veel kracht. Zak dan bij elkaar en wacht op je moment. Dat ging in de eerste helft goed, maar daarmee gingen ze in de tweede helft door. Dat is moeilijk om te draaien, we hebben wel geroepen...”

Daarna uitte Advocaat veelzeggende zorgen. ,,In de tweede helft liepen een paar spelers niet mee terug. Sinisterra? Ja, maar hij was niet de enige. Berghuis? Ja, hij ook. Het is geen onwil. Maar zoals ik het zie... Die jongens moeten nu maar een keer vertellen wat hen dwarszit. Want ik heb het idee dat ze toch nog wel wat dwarszit.”

Juist in de week dat Mark Koevermans de supporters en de zakelijke klanten vroeg om geen geld terug te vragen, is het vuur bij het eerste elftal verdwenen. Een gelijkspel tegen de hekkensluiter in een wedstrijd waarin de inhaalrace moest worden ingezet, is bijzonder pijnlijk. Vaak gaat het in de Kuip over kwaliteit, maar wie thuis niet wint van Emmen mag daar niet over beginnen.

Het ging na afloop natuurlijk niet over de overtreding van Lutsharel Geertruida die op de teen van Caner Cavlan ging staan binnen de beruchte lijnen. Michael de Leeuw schoot het buitenkansje vakkundig langs keeper Nick Marsman. Het slotoffensief van Feyenoord was slapjes en leverde eigenlijk alleen een mooie schietkans voor Steven Berghuis op. De aanvoerder schoot naast. Dus moest Advocaat na afloop de vinger op de zere plek leggen.

‘Waren verplicht te winnen’

De 73-jarige Hagenaar kent de voetballerij. In deze fase zullen mensen meer en meer beginnen over Arne Slot en volgend seizoen terwijl de ploeg nu alle zeilen moet bijzetten om nog iets uit het seizoen te kunnen halen. ,,Wij hadden de wedstrijd veel eerder moeten beslissen’’, zei hij. ,,Emmen is voor rust niet bij ons doel geweest. Als team functioneerden we niet meer in de laatste fase.” Hij hekelde dus het druk zetten. ,,Voor wie ze dat nou doen, ik zou het weleens willen weten. We waren verplicht om hier van Emmen te winnen, maar het is niet gebeurd. Of we rekening moeten houden met de play-offs? We moeten nu met alles rekening houden. We moeten Europees voetbal halen en ik weet niet of iedereen daar wel van doordrongen is.’’