Advocaat: Spelen met twee spitsen was onlogisch geweest

,,Dat is zo onlogisch als wat. We hebben nog nooit met twee spitsen in de punt gespeeld'', zei Advocaat voor de aftrap bij de NOS. ,,Maar als mensen dat niet willen begrijpen, vind ik dat ook prima."

Advocaat kiest in de Arena voor zijn vaste 4-3-3-systeem, met Vincent Janssen in de punt van de aanval. Bas Dost zit weer op de bank. ,,Het wordt gewoon moeilijk, daar hoef je geen professor voor te zijn'', zei de bondscoach. ,,We spelen met drie spitsen en een aanvallend middenveld, met Wijnaldum en ook Vilhena er kort bij. Aanvallender kan ik het niet maken."