Advocaat start met simpele driepunter in Venlo

Door Mikos Gouka



Feyenoord is namelijk op vreemde bodem waar al geruime tijd geen peil op valt te trekken. Zo ging het dit seizoen bijvoorbeeld gruwelijk mis tegen Fortuna Sittard (4-2), terwijl bij Emmen een snelle 0-2 voorsprong geen garantie was voor Rotterdams succes: 3-3.

Daar kwam nog eens bij dat na de uitnederlagen tegen Young Boys (2-0) en Ajax (4-0) en het opstappen van trainer Jaap Stam de ploeg aangeschoten wild was. In Venlo bleek een snelle treffer van Nicolai Jørgensen, op aangeven van Jens Toornstra, het juiste medicijn. Nog voor rust verdubbelde Steven Berghuis, die vanaf nu aanvoerder van Feyenoord is, met een fraai uithaal de score.

Dat er ondanks de winst nog genoeg werk aan de winkel is in Rotterdam, bleek de tweede helft. Feyenoord gaf nauwelijks kansen weg, maar kwam zelf lange tijd niet meer aan aanvallen toe.

Advocaat had zoals aangekondigd een basisplaats ingeruimd voor Jan-Arie van der Heijden, die onder Jaap Stam op een zijspoor was geraakt. De Argentijnse miljoenenaankoop Marcos Senesi verloor zijn plek en zat op de bank. Daar had ook Edgar Ié moeten zitten, maar de Portugees mocht toch in actie komen omdat Eric Botteghin geblesseerd moest afhaken.

Toen Chris Kum halverwege de tweede helft voor een overtreding op Berghuis zijn tweede gele kaart incasseerde en kon inrukken, was de partij definitief gespeeld. De aanhang van VVV zong ‘Maaskant rot op’, hopend op een scenario dat een trainerswissel iets los kan maken bij spelers. Of dat bij Feyenoord ook zo is na de wissel Stam eruit en Advocaat erin, is uiteraard nog afwachten. De eerste driepunter zorgde in elk geval voor wat rust in de Rotterdamse gelederen.



In de slotfase tekende Berghuis voor zijn tweede van middag vanaf de strafschopstip.