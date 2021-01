Advocaat trots: 'Na de openingsgoal waren we de dominante partij’

LIVEBLOG Uitgere­kend Zian Flemming doet zwak PEC Zwolle pijn met fraaie goal

16 januari In de zomer was hij nog speler van PEC Zwolle, Zian Flemming. Totdat na de komst van Slobodan Tedic zijn zicht op speeltijd als sneeuw voor de zon verdween en hij maar eieren voor zijn geld koos. De 22-jarige Flemming verkaste naar eredivisiegenoot Fortuna Sittard, waar hij opbloeide en zaterdag - nota bene in Zwolle - een belangrijk aandeel had in de 0-2 zege.