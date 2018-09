Advocaat tussenpaus bij FC Utrecht, Petrovic assistent

Door Tim Reedijk



Zondag tegen FC Emmen staan interim-trainers Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys nog samen met academiebaas Jelle Goes langs de lijn. Maandag worden Advocaat en Petrovic gepresenteerd en staan ze ook op het trainingsveld. Dijkhuizen en Kruys blijven aan als assistent-trainers. Advocaat maakt volgende week zondag zijn debuut als hoofdtrainer van FC Utrecht in de uitwedstrijd tegen Feyenoord.



Advocaat is de opvolger van de ontslagen clubicoon Jean-Paul de Jong, die na acht maanden als hoofdtrainer zijn spullen moest pakken vanwege een gebrek aan chemie met de spelersgroep en sportieve ontwikkeling. Grootaandeelhouder Frans van Seumeren en directeur voetbalzaken Jordy Zuidam gingen vervolgens op zoek naar een gelouterde naam om de brede spelersgroep van FC Utrecht, die matig aan het seizoen is begonnen, te beteugelen. In die zoektocht kwam het bestuur uit bij Advocaat, die eigenlijk met pensioen was na zijn degradatie met Sparta vorig jaar.



Toen FC Utrecht zich meldde, begon het toch weer te kriebelen bij de oud-bondscoach. Bovendien is Utrecht vlakbij zijn woonplaats en speelde hij in het seizoen 1983/1984 met veel plezier voor de club. Ook hij ziet het perspectief dat de huidige selectie met zich meebrengt, maar waarvan dit seizoen nog niet veel te zien was op de velden. FC Utrecht denkt dat met Advocaat als tussenpaus op te lossen, om vervolgens voor volgend seizoen een trainer voor de langere termijn aan te stellen.