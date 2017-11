Advocaat voert aantal wijzigingen door, maar wil 'wel winnen'

'De Bruyne was gefrustreerd, maar zijn mening is waardevol'

16:44 De Belgische bondscoach Roberto Martinez is niet geschrokken van de kritiek die sterspeler Kevin De Bruyne op hem heeft geuit na de wedstrijd (3-3) tegen Mexico. ,,Iedereen mag een mening hebben. Kevin was open en eerlijk en zijn mening is waardevol'', zei de Spanjaard tegen VTM Nieuws.