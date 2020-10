Advocaat vond dat Feyenoord recht had op zege: ‘Verdiende goal viel niet’

Advocaat tevreden met een punt tegen Dinamo Zagreb? ‘Op voorhand is dat niet verkeerd’

21 oktober ,,Of ik hier teken voor een punt? Dat is zo lastig te zeggen, dat weet je nooit. Op voorhand denk je starten met een punt in Kroatië tegen een sterke ploeg is niet verkeerd. Maar de wedstrijd kan anders lopen", sprak Dick Advocaat in aanloop naar de Europa League-wedstrijd van Feyenoord tegen Dinamo Zagreb.