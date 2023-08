Advocaat voorziet ‘groot probleem’ voor Pierre van Hooijdonk na uitspraak over Maurice Steijn: ‘Uitermate domme actie’

Column Hugo Borst | Steven Bergwijn stond vooraan bij opstootjes, tot zijn moeder het hem verbood

Columnist Hugo Borst vraagt zich hardop af of Maurice Steijn de juiste aanvoerder voor Ajax heeft gekozen. Steven Bergwijn volgt Dusan Tadic op als captain, maar op basis waarvan is die keuze gemaakt? „Het is vreemd. Bergwijn stond vorig jaar vooraan bij opstootjes, tot zijn moeder het hem verbood.”