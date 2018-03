Advocaat: Vraag me af of spelers wel luisteren

Tot twee maal toe verzuimde Sparta vervolgens langszij te komen. Eerst schoot Michiel Kramer voor vrijwel een leeg doel naast na goed voorbereidend werk van Miquel Nelom en Soufyan Ahannach. Vervolgens deed Thomas Verhaar hetzelfde nadat PEC Zwolle-keeper Diederik Boer een inzet van Robert Mühren niet klemvast had. Advocaat: ,,We waren vanavond niet minder dan PEC Zwolle. Deze wedstrijd hadden we nooit mogen verliezen. Maar dan moeten dat soort honderd procent-kansen er natuurlijk wel in.”

De beslissende 2-0 kwam vervolgens weer voort uit een fout van een Sparta-speler. Ditmaal was het doelman Jannik Huth die Pjotr Parzyszek na een verkeerde inspeelpass de niet te missen gelegenheid gaf om te scoren. ,,Of ik boos ben?”, counterde Advocaat. ,,Ja, wel een beetje. De spelers willen er alles aan doen, daar twijfel ik niet aan. Maar tussen willen en kunnen zit een groot verschil. Sparta zal ook zien dat er na dit seizoen veel zal moeten gebeuren.”

Roda JC won vanavond verrassend met 0-3 van Vitesse. Morgenmiddag treft een andere concurrent, FC Twente, VVV in Venlo. Dat lijkt op voorhand geen onmogelijke opgave voor de Tukkers, waar Marino Pusic sinds vorige week voor de groep staat als trainer na het ontslag van Gertjan Verbeek. Bij winst van FC Twente, is Sparta morgenmiddag weer hekkensluiter.

Advocaat: ,,We moeten niet naar FC Twente kijken. We moeten niet naar Roda JC kijken. We moeten naar onszelf kijken. En als we niet genoeg punten pakken, dan weten we de consequenties.”