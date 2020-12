Advocaat vreest niet voor Rutten-scenario: ‘Als ze anders doen, horen ze het meteen’

Top-5 Deze vaders en zoons gingen Enzo en Tim Cornelisse voor

30 november Enzo Cornelisse (17) maakte gisteren zijn basisdebuut voor Vitesse. De zoon van oud-Vitessenaar Tim Cornelisse (388 wedstrijden in de eredivisie) is de 79ste zoon van in de Nederlandse competitie. Wij pikten er vijf leuke vader/zoon verhalen uit.