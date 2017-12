Advocaat weet zeker dat hij Sparta in eredivisie kan houden

Advocaat mag de selectie van Sparta komende maand flink gaan versterken. De nieuwe trainer van de Rotterdamse club heeft al wat spelers op het oog, vooral jongens die bij de topclubs amper aan bod komen. ,,Maar het heeft weinig zin om op namen in te gaan, we gaan eerst kijken wie er wil'', zei Advocaat. Om daar lachend aan toe te voegen: ,,Misschien Sneijder wel? Of Van Persie!''



Sparta zit sportief in zwaar weer, maar de oudste club van Nederland presenteerde onlangs wel fraaie financiële cijfers. ,,We hebben dus zelf geld voor aanwinsten'', zei algemeen directeur Manfred Laros. ,,In de eerste divisie moesten we vooral op externe geldschieters leunen, maar nu kunnen we zelf onze broek omhoog houden. We doen het op eigen kracht. Al is het prettig om te weten dat bij Sparta altijd welwillende mensen zijn die ons financieel willen helpen.''

Advocaat hoopt dat Sparta snel zaken doet op de transfermarkt. ,,Het is zaak dat de spelers die we willen hebben, zo snel mogelijk komen. Anders blijven we steeds bouwen.''