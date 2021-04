Advocaat wil doorpakken tegen Vitesse: ‘Moeten een inhaalslag maken’

Met een nagenoeg fitte selectie begint Feyenoord aan de eindsprint in de competitie. Alleen Bart Nieuwkoop heeft te maken met een terugslag en de kans bestaat dat de rechtsback dit seizoen helemaal niet meer in actie komt. Tegen Vitesse behoort ook Nicolai Jorgensen weer tot de wedstrijdselectie. De Deen miste wat trainingen, maar sloot vandaag weer aan en kan tegen Vitesse eventueel weer invallen.

Door Mikos Gouka



,,Dit is een cruciale wedstrijd voor het verdere verloop van de competitie’’, zegt trainer Dick Advocaat. ,,Wij moet een inhaalslag maken, dat is duidelijk. We moeten winnen.’’

Als dat gebeurt, pakt Feyenoord plek vier en heeft het nog vier wedstrijden om die plek te verdedigen. Lukt dat, dan pakt het een ticket voor de voorronde van de Conference League. Zo niet, dan moeten de play-offs als vangnet dienen. ,,Het belangrijkste blijft dat we een ticket voor Europees voetbal pakken’’, zegt Advocaat.

De Hagenaar is definitief begonnen aan zijn afscheidstournee als trainer. Nog vijf wedstrijden, eventueel nog een zesde of zevende als het niet naar wens verloopt. ,,Of Vitesse een knauw heeft gekregen van de nederlaag in de bekerfinale, dat vind ik zo moeilijk om te zeggen. Ik vond ze de eerste twintig minuten beter dan Ajax, maar daar hadden veel journalisten een andere mening over.”

,,Ik heb het al eerder gezegd: hun trainer heeft dat goed gezien en gedaan met Tannane en Bazoer. Ze hebben een goede ploeg. Of wij met plek vier het maximale eruit hebben gesleept dit seizoen? Vraag me dat in de laatste weken nog maar een keer, daar ga ik nu geen antwoord op geven”, besloot Advocaat