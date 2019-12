Advocaat wil pas in mei afgerekend worden met Feyenoord

Door Mikos Gouka



Dick Advocaat had toch al niet de behoefte om over prettige kerstdagen te praten. De 72-jarige trainer van Feyenoord moest direct na de persconferentie naar de uitvaart van de verleden week gestorven Pim Verbeek. Advocaat had dus begrijpelijkerwijs een bui van relativeren.



Maar dat Feyenoord in december de teneur van de komende maanden kan bepalen is duidelijk. Met Vitesse, PSV en FC Utrecht staan er nog drie ontmoetingen met directe concurrenten op het menu. Ploegen ook die niet bepaald lekker in hun vel zitten de laatste weken. En daarnaast moet tegen FC Porto en Cambuur het bekeravontuur in Europa en in eigen land worden veiliggesteld.