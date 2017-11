Advocaat wil plaatsmaken voor nieuwe generatie

Advocaat liet zich opnieuw positief uit over zijn assistent Ruud Gullit. ,,Hij zou het in combinatie met een ander heel goed kunnen. Hetzelfde geldt voor Ronald Koeman. Samen bij Oranje lijkt me niet verstandig. Daar zijn het allebei te grote voetbalpersoonlijkheden voor, met een eigen wil.''



Advocaat bekende dat hij in overleg met zijn staf zijn afscheid als bondscoach bewust niet eerder officieel had bevestigd. ,,We wilden de resterende duels met Schotland en Roemenië serieus nemen, zeker naar de spelers toe. Dat is gelukt. Het is belangrijk voor de spelers dat ze het jaar goed hebben afgesloten. Hier kunnen ze in maart onder de nieuwe leiding verder mee. Van mijn persoonlijke situatie moet men gewoon niet zo'n kwestie maken.''