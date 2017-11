Advocaat zal geen traantje laten bij afscheidswedstrijd

,,Ja, het lijkt me nu wel duidelijk dat dit mijn laatste wedstrijd is bij het Nederlands elftal. Nee, officieel heb ik het nog steeds niet gezegd, maar wat is officieel?''

Advocaat beaamde dat hij met een overwinning in Boekarest het record in handen krijgt van de meeste zeges als bondscoach van Oranje. ,,Maar ik kan daar verder weinig mee. Als het lukt is het mooi, als het niet lukt, is het ook goed. Nee, ik denk niet dat je bij mij tijdens het Wilhelmus een traantje zal zien. Weemoed heb je niet meer op mijn leeftijd.''